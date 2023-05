Genertel sarà incorporata in Cattolica da luglio

TRIESTE - Genertel viene incorporata in Cattolica: la stessa azienda ha informato i suoi clienti oggi, mercoledì 10 maggio, annunciando "la fusione per incorporazione di Genertel Spa in Società Cattolica di Assicurazione Spa" e "la ridenominazione di Società Cattolica di Assicurazione in Genertel Spa". La denominazione della neocostituita società decorrerà dal primo luglio prossimo e la sede legale sarà a Trieste, in via Machiavelli 4. Secondo la nota di Genertel, si tratta di "un processo di riorganizzazione delle sue attività italiane volto a semplificare le attività e migliorare i servizi offerti alla clientela", che "non comporta alcuna variazione nelle condizioni di assicurazione, garanzie e scadenze relative alle polizze Genertel". L'operazione è stata autorizzata da Ivass lo scorso 28 marzo. Entrambe le società afferiscono al gruppo Generali.

Sempre dal primo luglio saranno operativi altri due i provvedimenti nell'ambito di quello che viene indicato come un progetto funzionale alla complessiva riorganizzazione, semplificazione e razionalizzazione della Country Italia del Gruppo Generali: la scissione parziale e proporzionale di Cattolica in favore di Generali Italia Spa, e la fusione per incorporazione di Generali Business Solutions Scpa in Generali Italia Spa. Per quanto riguarda la scissione, sul sito di Cattolica si specifica che sarà trasferito a Generali Italia il business assicurativo di Cattolica, incluse le partecipazioni. Rimarranno invece in Cattolica le polizze temporanee caso morte non collegate ad altri rapporti assicurativi, alcuni contratti di assicurazione vita collocati per il tramite di accordi di distribuzione con banche, e una parte residuale del portafoglio “danni” insistente sugli Stati dello Spazio Economico Europeo. Anche in questo caso, assicura la compagnia, non ci sarà "nessuna variazione nelle condizioni di assicurazione".