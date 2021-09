Una cavalla cade in una dolina: soccorsa dai Vigili del Fuoco

E' successo in località Gabrovizza. La cavalla, una lipizzana di nome Ialta, è stata successivamente presa in carico dalla zooiatra e trasportata in un box in discrete condizioni.

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina questo pomeriggio per soccorrere una cavalla di 33 anni caduta accidentalmente in una dolina in località Gabrovizza. La squadra VV.F. è intervenuta verso le 14:30 di oggi 20 settembre. Sul posto la veterinaria ha sedato l'animale permettendo il recupero dall'area piuttosto scoscesa con un'operazione non poco complicata con l'utilizzo di un tirfor e di un telo posizionato sotto l'animale. La cavalla, una lipizzana di nome Ialta, è stata successivamente presa in carico dalla zooiatra e trasportata in un box in discrete condizioni. Intervento concluso dopo circa 2 ore.