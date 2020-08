La Cavarzerani non è più zona rossa: tamponi tutti negativi

È ufficialmente finita la quarantena dei richiedenti asilo ospitati da oltre un mese presso le strutture dell’ex Caserma Cavarzerani. Sono risultati infatti tutti negativi al tampone effettuato dal personale dell’azienda sanitaria al fine di arginare un’eventuale nuova diffusione dei contagi da coronavirus.

Resta tuttavia irrisolto il problema del numero delle presenze e degli arrivi quotidiani in città attraverso la cosiddetta rotta balcanica. L’Amministrazione, a questo proposito, oltre ad avere chiesto al Governo, e in particolare al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, una maggiore attenzione alla nostra Regione attraverso un più serrato presidio dei confini di stato, è in costante e collaborativo contatto con la Prefettura nell’organizzazione del trasferimento di una quota consistente di richiedenti verso strutture di altri comuni o di altre regioni.