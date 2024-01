Emergenze sanitarie e primo soccorso: la formazione entra in caserma

TRIESTE - Nei giorni scorsi la Società italiana infermieri di emergenza ha svolto attività di formazione a 33 militari del Comando provinciale dei carabinieri. Coadiuvata dal dottor Manuel Cleva e dal dottor Alessandro Moscarda, entrambi sanitari del 118, l'attività si è concentrata sui temi quali la chiamata di emergenza sanitaria, ma anche e soprattutto il Basic Life Support, vista la recente consegna di 16 defibrillatori alle stazioni dell'Arma a Trieste. Oltre a questo, i sanitari hanno affrontato il cosiddetto "Stop the bleed", ovvero il trattamento delle emorragie massive che, per chi come i carabinieri si trovano sulla strada al servizio del cittadino, rappresentano elementi di fondamentale importanza. Per i carabinieri, il responsabile dell'evento è stato il tenente colonnello Federico Quatrini.