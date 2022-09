Celebrato San Michele Arcangelo, patrono della Polizia

Nella mattinata odierna si sono svolte nella Chiesa della Beata Vergine del Soccorso le celebrazioni di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Alla funzione religiosa hanno partecipato Autorità Civili e Militari, numerosi poliziotti ed Allievi Agenti che stanno svolgendo il Corso di Formazione alla Scuola di Trieste. Al termine della Cerimonia il Questore ha voluto ringraziare non solo gli intervenuti, ma anche tutti gli uomini e donne della Polizia di Stato che quotidianamente svolgono il proprio “Servizio” per la collettività con impegno ed abnegazione. Non è mancato infine un omaggio sul Colle di San Giusto al monumento che ricorda i Caduti della Polizia di Stato organizzato dalla locale ANPS, a suggellare l’inscindibile legame e condivisione di valori fra chi ha indossato la divisa e chi la indossa ora o ambisce a farlo.