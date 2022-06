Cellulare alla guida, record sull'Altopiano: un "distratto" ogni due minuti

In Strada nuova per Opicina e via Nazionale fioccano gli automobilisti che guidano col cellulare in mano. Il quinto e ultimo capitolo del nostro esperimento su uno dei comportamenti più pericolosi alla guida si conclude con il dato più alto finora: 31 trasgressori ogni due minuti. Nelle altre zone analizzate fin qui (Barcola, San Giacomo, via Carducci e via Flavia), si era arrivati al massimo a 17 automobilisti “armati” di smartphone in un’ora. Usiamo la parola armati non a caso, infatti guidare mandando messaggi o col cellulare all’orecchio aumenta il rischio di incidenti, dilata i tempi di reazione e distrae dalla guida. Oltre a questo, chi lo fa rischia una sanzione da 165 fino a 660 euro e la decurtazione di cinque punti della patente.

Oggi abbiamo monitorato due punti per mezzora ciascuno: strada Nuova per Opicina in prossimità dell’intersezione con via Commerciale e il primo tratto di via Nazionale all’altezza della prima fermata dell’autobus dopo l’Obelisco. Se in Strada Nuova per Opicina i trasgressori sono stati 12, in via Nazionale ne abbiamo contati ben 19 (uno ogni minuto e mezzo). L’orario è quello compreso tra le 18 e le 19, in cui gli spostamenti dall’Altopiano al centro (e viceversa) si intensificano dopo la chiusura degli uffici e con l’approssimarsi dell’ora di cena.

La discrepanza tra i due punti monitorati sta forse nel fatto che quel tratto di via Nazionale è un rettilineo non troppo trafficato, poco frequentato da pedoni e libero da incroci, che richiederebbero una maggior attenzione alla guida. In strada Nuova per Opicina, probabilmente, l’intersezione con via Commerciale richiama gli automobilisti a un atteggiamento più vigile, anche se il numero dei distratti risulta comunque preoccupante. Ricordiamo ancora una volta che i dati sono probabilmente sottostimati a causa del possibile errore umano di chi osserva e del fatto che in alcuni casi il cellulare potrebbe essere tenuto più in basso rispetto al finestrino e quindi non essere visibile. Seguirà una sintesi dei precedenti “capitoli”, in cui analizzeremo i dati fin qui raccolti per riflettere sulla portata del fenomeno in città.

[Continua]