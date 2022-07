Multe per 3000 euro e 85 punti ogni ora: cellulare alla guida, i numeri impietosi di Trieste

TRIESTE - Sono 17 gli automobilisti triestini che di media in un'ora usano il cellulare mentre guidano, un numero che, se sanzionato, porterebbe nelle casse del Comune di Trieste almeno 3000 euro ogni 60 minuti. Numeri impietosi che necessitano di una vera e propria riflessione. Da Valmaura a Opicina, passando per le vie più trafficate del centro cittadino, i triestini mettono in mostra una delle più pericolose e cattive abitudini. Il nostro Stefano Mattia Pribetti, autore dell'inchiesta, ci spiega il fenomeno.

Dove succede e perché

In assenza di curve, semafori, passaggi pedonali e persone attorno, scatta nell’automobilista l’impulso di guardare il cellulare durante la guida. E’ quello che emerge dalla nostra indagine su uno dei comportamenti più a rischio per chi viaggia in auto. Secondo i dati raccolti, si è più portati a sfoderare il cellulare quando si ha di fronte un tratto di strada in rettilineo, magari dopo aver attraversato un incrocio o una rotonda in una zona periferica della città, dove ci sono meno persone e ci si aspetta (a torto o a ragione) di trovare meno controlli da parte delle autorità.

Sull'Altipiano

Nei cinque articoli precedenti ci siamo appostati, per un'ora, in altrettante zone della città: Barcola, via Carducci, San Giacomo, Via Flavia/via del’Istria, e strada Nuova per Opicina/via Nazionale. Quest’ultima è risultata la zona con più trasgressori: ben 31, più del doppio della media delle altre aree urbane monitorate. Due i punti osservati: quello in corrispondenza della fermata dell’autobus dopo l’obelisco di Opicina e quello all’intersezione con via Commerciale. Preoccupante via Nazionale con 19 guidatori “distratti” in 30 minuti: circa uno ogni minuto e mezzo, probabilmente perché si tratta di un lungo rettilineo in una zona periferica, senza passaggi pedonali e, di conseguenza, pochissimi pedoni. Si può quindi ipotizzare un duplice fattore: un pericoloso abbassamento della soglia di attenzione per l’apparente mancanza di ostacoli, e il venir meno della paura di essere scoperti viste le poche presenze.

Barcola

La zona più “virtuosa” per quanto riguarda la somma totale dei casi è stata, inaspettatamente, Barcola. Da qui è partito il nostro esperimento a causa dell'elevato numero di incidenti nel periodo estivo, ma contrariamente alle aspettative abbiamo contato "solo" 12 automobilisti e un ciclista al telefono che, per quanto allarmante (una potenziale multa ogni cinque minuti), si è in seguito rivelato il dato più basso in città. Tra le possibili interpretazioni, la consapevolezza di trovarsi in una zona ben frequentata dai pedoni, e quindi sotto occhi indiscreti, oltre al fatto che la strada si presta a frequenti “stop and go” visti i rettilinei interrotti da diversi passaggi pedonali. Resta il numero alto di incidenti in viale Miramare, ma va specificato che il cellulare non è l’unica causa di distrazione e molto è dovuto anche al poco rispetto della distanza di sicurezza.

Il centro cittadino

La paura di essere “beccati” dalle autorità o giudicati dai pedoni non sembra essere invece un deterrente nella centralissima via Carducci, dove abbiamo registrato il secondo risultato più alto dopo l’Altipiano (anche se di molto inferiore): 17 guidatori al cellulare, forse perché l’ampia carreggiata presuppone un maggior afflusso di traffico e permette ai veicoli di viaggiare lontano da marciapiedi oltre che da, pur numerosi, occhi indiscreti. Un’altra spiegazione sta nel fatto che la velocità meno sostenuta potrebbe rendere gli automobilisti (erroneamente) più fiduciosi nella loro capacità di reazione, oltre che indurli a sottostimare i pericoli di un'andatura più lenta. Abbiamo monitorato tre differenti incroci con semafori e, al contrario di quanto si possa immaginare, abbiamo notato che solo un conducente su 17 ha approfittato del semaforo rosso per controllare di sfuggita il cellulare, tutti gli altri trasgredivano “in corsa”.

San Giacomo

A San Giacomo il numero scende a 13, ma il dato va analizzato nel dettaglio perché sono stati monitorati tre punti per venti minuti ciascuno e, se nella trafficata e frequentata zona di campo San Giacomo i “furbetti” sono stati quattro e nell’area di fronte al Burlo ne abbiamo contati due, (la zona in assoluto meno “trasgressiva”), in largo Pestalozzi il numero arriva a sette. Anche in questo caso, come in buona parte delle zone “calde”, il viavai dei pedoni non è particolarmente intenso. Specifichiamo che la quantità di traffico in largo Pestalozzi è di molto inferiore a quella di via Carducci, viste le dimensioni della carreggiata, ma la frequenza di passaggio degli automobilisti al cellulare è più o meno la stessa, quindi il dato è ancor più allarmante. Si trattava per lo più persone che uscivano dalla rotatoria andando verso il centro e che, dopo aver percorso con attenzione la rotonda, una volta guadagnato il rettilineo, si “rilassavano”.

Via Flavia e via dell'Istria

Lo stesso fenomeno si è verificato in via Flavia in corrispondenza di piazzale Cagni: in venti minuti otto persone al cellulare, sempre dopo l’incrocio e in direzione centro e sempre in una zona con pochi pedoni. In tutto, nelle tre zone monitorate in via Flavia e via dell’Istria in un'ora, il totale è stato di 14 veicoli. Nel dettaglio, tre nell’area di fronte all’Allianz Dome e tre vicino al cimitero di sant’Anna, in prossimità della nuova rotatoria. Apparentemente, i triestini adottano un atteggiamento più cauto e rispettoso in prossimità di zone sensibili come il citato ospedale infantile e il cimitero, dove abbiamo in effetti visto la miglior condotta alla guida.

Cosa si rischia

Per dissuadere i lettori dal commettere una piccola trasgressione che può trasformarsi in un grosso problema (o in una tragedia), ricordiamo ancora una volta che le multe vanno dai 175 euro fino ai 660 e la decurtazione di 5 punti della patente, che può essere sospesa in caso di recidiva. Più delle multe dovrebbe spaventare l’aumentato rischio di incidenti se si telefona o si scrive al volante. Secondo dati della Polizia locale, nel 2021 gli incidenti sono aumentati rispetto al 2020. Lo scorso anno ci sono stati 1861 sinistri di cui quattro mortali, 751 con feriti e 1108 con danni materiali. Secondo stime nazionali Aci la prima causa degli incidenti è la guida distratta e la prima fonte di distrazione in auto è proprio lo smartphone. Dati che devono far riflettere sul prezzo che paghiamo per una società sempre più interconnessa e che purtroppo, a volte, viene pagato col sangue. Sulle strade.