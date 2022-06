Ossessione smartphone: in via Flavia record di distratti alla guida

Record di guidatori al cellulare in via Flavia, in particolare poco prima dell’incrocio di piazzale Cagni dove, in un intervallo di venti minuti, abbiamo contato otto persone in auto con il telefono in mano, esattamente uno ogni due minuti e mezzo. Prosegue la campagna di informazione di Trieste Prima sulla diffusione di questo comportamento a rischio e, nei tre episodi precedenti, avevamo contato al massimo sette casi in venti minuti di ‘appostamento’ (precisamente in largo Pestalozzi). Il record è stato ora superato dalla zona adiacente al bar Flavia.

Dopo Barcola, via Carducci e San Giacomo abbiamo oggi deciso di focalizzarci sull’importante arteria di via Flavia e sulla parte finale di via dell’Istria. In tutto, in un’ora abbiamo contato 14 persone al cellulare, e calcolando una sanzione minima di 165 euro per questa violazione, le autorità avrebbero potuto elevare in questo lasso di tempo multe per un minimo totale di 2310 euro. A Barcola, in sessanta minuti, avevamo contato 13 casi, così come a san Giacomo, mentre in via Carducci ben 17.

Piazzale Cagni e largo Pestalozzi "zone calde"

Come già nei precedenti articoli abbiamo monitorato tre punti, ognuno dei quali per una ventina di minuti, in questo caso in prossimità della rotonda davanti al cimitero di Sant’Anna, davanti all’Allianz Dome in via Flavia e, come anticipato, in piazzale Cagni. In ciascuna delle prime due tappe sono stati tre gli automobilisti al telefono e ben otto (quasi il triplo) nell’ultima tappa, dove ci è capitato di vedere anche un automobilista senza cintura di sicurezza. Sia in largo Pestalozzi sia di piazzale Cagni abbiamo notato che la maggior parte dei conducenti sfoderavano il telefonino in direzione centro uscendo dalla rotatoria (nel primo caso) e dall’incrocio (nel secondo). Entrambe situazioni che richiedono una maggior attenzione ed è quindi probabile che, una volta imboccato il tratto di strada rettilineo e lontani da un’intersezione successiva, probabilmente gli automobilisti abbassano la guardia e approfittano per mettersi in contatto col mondo esterno o per godersi le piccole soddisfazioni delle interazioni social. I monitoraggi sono avvenuti durante l’ora di pranzo, circa dalle 12:30 alle 13:30, un orario mediamente soggetto a spostamenti dalle periferie al centro città e viceversa.

Cosa si rischia

Si ricorda che usare al cellulare alla guida è sanzionabile fino a un massimo di 660 euro più la decurtazione di 5 punti dalla patente, che può essere sospesa fino a tre mesi in caso di recidiva. Telefonare o mandare messaggi guidando abbassa la soglia dell’attenzione e i tempi di reazione, con il conseguente aumento del rischio di incidenti.