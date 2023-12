Ruba un cellulare, 33enne rintracciato dalla Polizia Locale

MONFALCONE - Il tempestivo intervento della Polizia locale del Comando di Monfalcone ha consentito di restituire al legittimo proprietario un telefono cellulare che gli era stato sottratto qualche giorno prima. Aveva infatti appoggiato il suo smartphone su una panchina di via Sant’Ambrogio sulla quale era seduto, non ritrovandolo più dopo solo pochi minuti. Provando a chiamare il proprio numero dal telefono di un amico, l’uomo aveva appurato che il suo apparecchio risultava già spento e si era recato presso il Comando di Polizia locale per sporgere denuncia.

Gli agenti si sono quindi attivati per visionare le immagini di videosorveglianza, accertando il furto avvenuto per mano di un giovane uomo. Una volta individuato, il sospettato è stato seguito nei suoi spostamenti al fine di acquisire dati utili per la sua identificazione; informazioni che sono state condivise con la Procura della Repubblica, che ha emanato un decreto di perquisizione a carico del sospettato. La perquisizione all’interno dell’appartamento di un cittadino rumeno trentatrenne, domiciliato in una foresteria cittadina, ha permesso di ritrovare il telefono rubato, che è stato restituito al legittimo proprietario. L’indagine, condotta dal Comando della Polizia locale di Monfalcone è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia.