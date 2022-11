Censimento, triestini pigri, all'appello mancano oltre 3000 famiglie

TRIESTE - Chissà se le oltre 3000 famiglie triestine che non hanno ancora dato un'occhiata alla lettera dell'Istat sanno che rispondere alla rilevazione è un obbligo di legge e che la mancata risposta comporta una sanzione che può andare da un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro. Probabilmente la risposta è no, ma per convincerle a partecipare (e per evitare che la sanzione vada a svuotare tasche già alleggerite dal caro energia) il Comune di Trieste lancia un accorato appello. E' l'assessore ai Servizi Demografici Michele Lobianco a ricordare alla popolazione che "fino ad ora vi è stata una moderata risposta, ma faccio appello affinché riusciamo a completare assieme questa importante fase".

Le scadenze