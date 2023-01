Centenari e ultracentenari raddoppiati in cinque anni

Il numero di persone centenarie e ultracentenarie a Trieste è raddoppiato rispetto a cinque anni fa. Lo ha riportato Ansa. Secondo i dati forniti dall'anagrafe del Comune di Trieste, nel 2018 erano 81, mentre alla fine dello scorso anno 154. Si tratta di un trend in costante crescita. Cinque anni fa, a spegnere 100 o più candeline furono otto uomini e 73 donne, mentre nel 2019 si registrò un balzo in avanti, con 99 persone: 12 uomini e 87 donne. Nel 2020 il numero era ancora aumentato a 136 (15 uomini e 121 donne), con un ulteriore incremento nel 2021 (149, 15 uomini e 135 donne). Oggi la persona più longeva in città è una signora di 109 anni.

In parallelo all'aumento del numero di persone centenarie e ultracentenarie, l'anagrafe di Trieste segnala anche un incremento della popolazione complessiva. Nel 2018 si contavano 203.800 abitanti, calati l'anno dopo a 202.598. La cifra è scesa nuovamente nel 2020, con un totale di 200.908 persone, per poi scendere ancora nel 2020, quando è arrivata a 199.991 abitanti. La risalita è stata registrata nel 2022: al 31 dicembre 2022 i residenti erano 200.603.