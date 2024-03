Centenario di Franco Basaglia, eventi in città per ricordare il padre della legge 180

Ieri è stato celebrato il centenario dalla nascita di Franco Basaglia, nato a Venezia l'11 marzo del 1924, città dove mori il 29 agosto del 1980, psichiatra e neurologo innovatore e padre della legge 180 del 13 maggio 1978, che impose la chiusura dei manicomi. Nel 1971 diventa direttore dell'ospedale psichiatrico di Trieste, dove diede vita ai servizi di salute mentale nel territorio. E Trieste in questi giorni, e fino a ottobre, lo ricorda con una serie di eventi mirati a ripercorrerne le tappe. Ieri al teatro Miela si è tenuta la giornata dedicata allo psichiatra veneziano, promossa da ConF.Basaglia, Archivio Basaglia, il Saggiatore, il teatro Miela Bonawentura e con il patrocinio del Comune di Trieste. E' stata presentata la riedizione, a cura de Il Saggiatore, degli scritti 1953-1980, con la partecipazione di Giovanna Del Giudice, psichiatra e presidente dell'associazione di promozione sociale Conferenza permanente per la salute mentale nel mondo, della figlia di Basaglia, Alberta, di Mario Colucci, psichiatra presso il Dipartimento di salute mentale di Trieste, e dell'ex presidente della provincia di Trieste dal 1970 al 1977, Michele Zanetti, uno dei promotori insieme a Basaglia della legge 180 nell'ambito del "Sistema Trieste".

La psichiatria oggi per Zanetti

Per Zanetti "il problema della psichiatria attuale è legato all'andamento, a mio giudizio abbastanza negativo, dell'intero sistema di salute e welfare italiano. C'è un abbandono della prevalenza pubblica nella difesa della salute così come dovrebbe essere in base alla Costituzione e alle leggi che regolano il sistema sanitario nazionale". L'ex presidente della provincia sottolinea come ci sia, "in particolare, una disaffezione nei confronti della psichiatria perchè non ha bisogno di ospedali, E' necessario, però, che ci siano persone preparate ed efficienti e di centri di salute mentale disseminati sul territorio. Qui a Trieste, che per tanto tempo è stata e, in un certo senso, lo è tuttora, un esempio dell'applicazione delle idee e della pratica che Basaglia ha introdotto in tutto il mondo, sono stati chiusi dei Centri di salute mentale e si sono ridotte le presenze degli operatori. C'è una distanza che esprime anche, e questo è forse l'aspetto più sgradevole, un atteggiamento ideologico contrario alla riforma che Franco Basaglia ha impostato". Tante famiglie colpevolizzano la riforma per aver permesso l'abbandono delle famiglie: "Viene detto - ha sottolineato Zanetti - e non è del tutto sbagliato. La riforma se ha liberato le persone malate di mente ridando loro dignità e diritti, non ha affatto liberato le famiglie. E' pur vero che le famiglie devono condividere quanto succede ai loro cari, nel bene e nel male Ed è anche vero che proprio l'assenza di adeguati e articolati centri territoriali, a cui poter ricorrere 24 ore su 24, grava in maniera pesante sulle famiglie". Il teorema 'malato di mente uguale persona pericolosa e potenzialmente criminale' per Zanetti "è profondamente sbagliato. E' dimostrato che sia prima della riforma che dopo, la percentuale di malati di mente che commettevano e commettono reati è decisamente inferiore se rapportata a quelli commessi dalle persone non affette da malattie mentali. Anche perchè, e qui giocano purtroppo un ruolo negativo i mezzi di comunicazione, in presenza di un crimine la prima cosa che si fa è quella di accostare alla parola "crimine" la parola "folle". Si tende, così, a enfatizzare il narrato con l'uso di un terminologia non adatta". C'è Il rischio concreto di dissipare il patrimonio basagliano? "Spero che non accada - ha detto Zanetti - anche se certamente il rischio esiste. Sembra quasi che la psichiatria organica, che poi è quella che vorrebbe prendere spazio e avere un ruolo maggiore oggi, si senta orfana dei manicomi".

Basaglia "attuale nella sua inattualità" per Colucci

"Basaglia nella sua inattualità è in verità molto attuale perché ci consente di capire bene come oggi pensare a una salute mentale che esca fuori dai binari della semplice psichiatria e che possa aprirsi invece a un pensiero critico". Lo ha detto a margine del incontro lo psichiatra Colucci: "Basaglia è stato un grande intellettuale del XX secolo che può dirci molte cose dell'oggi, non solo della psichiatria ma di quello che sono le istituzioni e di quello che è la vita sociale del nostro Paese. La politica va spesso in una direzione diversa rispetto a quella che Basaglia tracciava. Il suo messaggio è molto esigente e oneroso nelle sue richieste di diritti, di cittadinanza e di restituzione di soggettività alle persone che soffrono"..