Concerto centenario della Capitaneria di Porto: i provvedimenti alla viabilità

TRIESTE - In occasione delle celebrazioni per il Centenario della Capitaneria di Porto di Trieste, venerdì 6 ottobre si terrà un concerto presso il piazzale della Capitaneria. L'evento vedrà la presenza delle massime autorità istituzionali regionali e locali. A tal proposito, per garantire il regolare svolgimento dell'evento e la sicurezza di tutti i partecipanti, sono state apportate alcune modifiche temporanee alla viabilità della zona.

In particolare, come stabilito dall'ordinanza temporanea n. 977-23, dalle ore 17 alle ore 22 di venerdì 6 ottobre 2023 sono state disposte le seguenti misure: