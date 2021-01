Istria: cent’anni fa nasceva Italo Gabrielli, a lui sarà dedicata un'associazione culturale

Figura di spicco nel mondo della cultura istriana, scomparso nel 2018. Nell’occasione figli, parenti, amici, istriani e non, desiderano che sia ricordato "per la tentata, ma strenua difesa della sua Terra"

Nel centenario della nascita del professor Italo Gabrielli, un'associazione culturale a lui ispirata: è quanto propongono amici e parenti di una figura di spicco nel mondo della cultura istriana. Ricorrono infatti martedì 26 gennaio i cento anni dalla nascita del professore, nato a Pirano d’Istria il 26 gennaio 1921, mancato il 5 gennaio 2018 a Trieste, dove è giunto profugo. Nell’occasione figli, parenti, amici, istriani e non, desiderano che sia ricordato "per la tentata, ma strenua difesa della sua Terra."

Il desiderio di ricordarlo con un istituzione a lui intitolata ha trovato degli ostacoli in questi tempi di emergenza sanitaria. In ogni caso, questo 26 gennaio si terrà, con le modalità possibili, l’ennesimo incontro in vista della costituzione di un’associazione che porti il suo nome, associazione con lo scopo di valorizzare e divulgare la storia dell’Istria, promuovendo incontri, borse di studio e mostre.

La ricca documentazione lasciata dal professor Gabrielli è testimonianza della fervida attività da lui svolta sia personalmente, sia come Presidente dell’Unione degli Istriani (1976-1981), sia come coordinatore del Gruppo Memorandum ’88, nonostante si dedicasse con passione anche alla sua attività di docente di Fisica all’Università e fosse impegnato anche all’estero nella ricerca scientifica. Sono numerosi nel suo ampio archivio anche i documenti della famiglia Gabrielli e delle famiglie piranesi dalle quali discende, imprescindibilmente legati alla storia dell’Istria.