Sindacati uniti contro la centrale unica di Palmanova: "Errori e ritardi, va rivista"

TRIESTE - E' una triade che punta a "rivedere urgentemente la centralizzazione della sala dell'emergenza sanitaria", anche alla luce di contesti non particolarmente chiari nelle richieste di gestione del primo intervento. Nella giornata di domani 21 giugno la Fials, il Sap e il Conapo incontreranno la cittadinanza e gli organi di informazione al Caffè San Marco a Trieste "per rilevare - scrivono nella nota congiunta - le croniche problematiche organizzative del NUE 112 SORES Sede di Palmanova, che continuano a determinare errori, disservizi, ritardi nelle attività di soccorso sanitario, di soccorso tecnico urgente dei Vigili

del Fuoco, di Polizia e sicurezza". Problematiche che, secondo le sigle sindacali, sono state "più volte segnalate", ma che non hanno, a distanza di sei anni, prodotto alcuna soluzione. "La salute e la sicurezza delle persone non devono essere messe a rischio".

"La nuova proposta del PEU - così dai sindacati - non cambia niente in merito all'attuale organizzazione e mantiene una centrale unica a Palmanova". Secondo le sigle la soluzione non sta nella centrale unica ma in due strutture. "L'avevano deciso i tecnici nel gennaio del 2020, ma oggi l'assessore dice che nel 2022 i tecnici hanno sostenuto il contrario". L'appuntamento è in via Battisti alle 11.