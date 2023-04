La centrale unica 112-118 resta a Palmanova. Lo riporta Il Piccolo, specificando che il Piano sanitario dell'emergenza urgenza (Peu) è stato presentato ieri ai sindacati, a dieci giorni dalle elezioni regionali, senza l'insediamento della giunta e l'assessore alla Salute. La decisione di mantenere una centrale unica per i numeri 112 e 118 frustra le aspettative di chi nella maggioranza, come Fratelli d'Italia, e tra i sindacati, sperava in un sistema con due centrali. Questa soluzione avrebbe permesso a Trieste di avere un servizio 118 più efficiente rispetto a quello centralizzato a Palmanova nel 2017, che ha ricevuto numerose critiche per i tempi di intervento.

Il Peu conferma quindi la scelta di mantenere la centrale unica di Palmanova. Il documento non presenta molte novità per l'utenza, mantenendo inalterate le 86 ambulanze e l'assetto dell'elisoccorso. Tuttavia, introduce cambiamenti tecnici importanti per l'organizzazione sanitaria, come il servizio del personale telefonico della Sores (in gran parte infermieri) anche sulle ambulanze e la gestione della centrale che cambia nome da Sores a Coreut, sotto la supervisione di una struttura interdipartimentale delle tre Aziende di Trieste-Gorizia, Udine e Pordenone.