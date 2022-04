Centri estivi: arrivano quasi 600 posti in più

Più di 570 posti in più per i centri estivi, oltre a una più variegata offerta di attività sportive e non e più istruttori per i bambini disabili: è l’annuncio dell’assessore comunale all’Istruzione Nicole Matteoni, che parla di un investimento del comune pari a 500mila euro in più da parte del Comune, per un totale di 2milioni e 370mila euro. “I centri estivi – ha spiegato l’assessore -, oltre a essere un servizio essenziale sono per noi, sono un fiore all’occhiello su cui vogliamo investire e che stiamo implementando con una serie di attività sia sportive che culturali. Sarà un programma pieno e diversificato, per la felicità dei bambini che ne usufruiranno”.

Nel dettaglio si parla di 248 posti in più per i bambini, per un totale di 820, per la scuola dell’infanzia 148 posti in più (totale 1709) e per le primarie ulteriori 179 posti per un totale di 969 totali.

Le iscrizioni sono già in corso da lunedì 11 e terminano il 29 aprile. Si accede con lo spid alla piattaforma online www.triestescuolaonline.it. Si tratta di due turni aggiuntivi presso i nidi San Giusto e Mongolfiera, che riguardano tutto il mese di agosto. Le famiglie che si iscrivono in questi giorni non li troveranno nella domanda perché le iscrizioni sono partite prima dello stanziamento ed è ancora necessario effettuare le procedure amministrative per aggiudicare i posti in più alla ditta appaltatrice.

Il Comune provvederà il prima possibile a scorrere le lista di graduatoria definitiva che verrà pubblicata il 16 maggio, sia per i centri estivi che per Ricrestate, e gli uffici comunali contatteranno in ordine di punteggio le famiglie per offrire questa la aggiuntiva di posti. Fino al 29 di aprile sarà possibile modificare l’iscrizione: una funzionalità inserita di recente nel sito.