Centri estivi e ricrestate, per Pd la domanda cresce, le risorse meno

TRIESTE - Soddisfazione da parte del Pd per l'aumento delle domande di iscrizione ai centri estivi e ai ricrestate, in quanto per i dem questo significa che la qualità di tali servizi erogati dal servizio educativo comunale, uno dei punti di riferimento nazionali, viene riconosciuta dai cittadini. "Non possiamo però non evidenziare - ha evidenziato il consigliere comunale dem Luca Salvati - che ancora una volta le nostre proposte rimangono nei cassetti della giunta Dipiazza. Da tre anni a questa parte ogni anno, anche attraverso raccolte firme dei cittadini e richiesta di commissioni, abbiamo sottolineato l'importanza di avviare le convenzioni con il privato (società sportive in primis), come avvenuto durante il Covid, sperimentazione che e si è rilevata essere positiva e molto apprezzata dall'utenza. A fronte di un incremento di 1300 domande rispetto al 2023, distribuite tra nidi, infanzia, primarie, ricrestate - ha continuato Salvati - l'amministrazione comunale ha aumentato le risorse di appena 75 mila euro, pur avendo a disposizione un avanzo libero di bilancio pari a 8.300.000 euro". "Per questo motivo - la chiosa del consigliere dem - in fase di discussione del bilancio, presenteremo un emendamento volto a chiedere che vengano destinate maggiori risorse per ricrestate e centri estivi, in modo da rispondere alle maggiori domande da parte delle famiglie".