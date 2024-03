Estate 2024, presentati i centri estivi e i ricrestate

TRIESTE - Presentate questa mattina le iniziative "centri estivi" e "ricrestate" organizzate per l'estate 2024. Tra le novità, il prolungamento del servizio ricrestate alla prima settimana di settembre. “L’amministrazione comunale - così l'assessore alle politiche dell'educazione, Maurizio De Blasio - intende preservare un servizio che può essere definito di eccellenza ma che, va ricordato, richiede un ingente sforzo da parte del comune". E' stata illustrata la programmazione dei centri estivi, rivolti ai bambini più piccoli di età compresa tra i 13 e i 36 mesi, ai bambini in età di scuola dell'infanzia e ai bambini più grandi dai 6 ai 10 anni, e del ricrestate, il servizio estivo dei ricreatori comunali che si svolge la mattina.

Le 16 sedi dei centri estivi

Per i centri estivi, è prevista l'apertura di sei sedi di nido d'infanzia comunale (Zuccherofilato, Scarabocchio, San Giusto, Mongolfiera/Lunallegra, Acquerello e Isola Felice) e di sette sedi di scuola dell'infanzia comunale (Primi Voli, Tor Cucherna, Pollitzer, Kamillo Kromo, Casetta Incantata, Delfino Blu e F. Aporti), nonché l'apertura di 3 sedi di scuola primaria statale (Morpurgo, Saba e Filzi Grego). Si inizierà martedì 11 giugno 2024 con l'apertura dei centri estivi rivolti ai bambini in età di scuola primaria (tranne la scuola Morpurgo, che inizierà il primo luglio). I centri estivi per i bambini in età di nido d'infanzia e scuola dell'infanzia apriranno, invece, il primo luglio 2024. Tutti i centri estivi termineranno il 29 agosto, con una sospensione di una settimana dal 12 al 16 agosto 2024.

Un ricrestate in ogni ricreatorio

Il servizio ricrestate, rivolto ai bambini e ai ragazzi a partire dai 6 anni d'età, sarà attivo in tutti i ricreatori comunali, con una frequenza articolata in turni settimanali da cinque giorni ciascuno, con orario 7.30–14.30, eccezion fatta per il ricreatorio Padovan nel quale, al turno antimeridiano, sarà aggiunta anche l'apertura pomeridiana con orario 14.30–19.30. Il ricrestate avrà inizio mercoledì 12 giugno 2024 per concludersi venerdì 6 settembre 2024, con una sospensione di una settimana, dal 12 al 16 agosto 2024.

Le iscrizioni si apriranno il 26 marzo per concludersi il 21 aprile 2024. Le domande di iscrizione vanno presentate al Comune di Trieste esclusivamente online, attraverso il link disponibile sul sito www.triesteducazione.it con il codice Spid, con la carta di identità elettronica o con la Carta nazionale dei servizi. La pubblicazione delle graduatorie definitive è prevista entro il 9 maggio 2024.