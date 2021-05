Nuova stangata per un centro massaggi di Monfalcone: sequestro, chiusura per 5 giorni e multa anti Covid

Nel gennaio di quest'anno aveva ricevuto l'ordinanza di sanare le mancanze che avevano portato alla chiusura del centro massaggi ma a distanza di quattro mesi il locale non solo non aveva ottemperato alle richieste dell'Azienda Sanitaria ma sono emerse violazioni sia in termini urbanistici che di rispetto della normativa anti CoViD-19. Per questo motivo, il centro massaggi di via Verdi gestito da un cittadino di origine cinese è stato posto sotto sequestro dalla Polizia Locale di Monfalcone.

Il controllo dell'attività è scattato la scorsa settimana e, dopo le "gravi carenze strutturali ed igieniche nella modalità di gestione delle imprese" appurate ad inizio anno, ha registrato violazioni urbanistiche e del rispetto delle normative antipandemia. Per il locale, che aveva riaperto con una nuova gestione, è scattata la chiusura per cinque giorni e una sanzione di 400 euro.