Centro minori chiuso, gli ospiti: "Abbiamo perso la famiglia, non portateci via questa"

TRIESTE - "Abbiamo già perso le nostre famiglie una volta, per favore non portatecela via di nuovo. Vogliamo restare qui a Trieste". E' il grido di protesta dei minori non accompagnati ospiti nel centro d'accoglienza in via Carducci 31, gestita dalla cooperativa Oltre i Confini 2.0. Struttura di cui il comune, dopo ispezione dei Nas e Asugi, ha disposto la chiusura perché stava ospitando più ospiti (una ventina) rispetto al massimo consentito. Ragazzi minorenni, per la maggior parte africani, approdati a Lampedusa in barca e trasferiti prima a Milano, poi a Trieste. E ora rischiano l'ennesimo trasferimento, ma solo qui, riferiscono, "abbiamo trovato casa e una famiglia". Adesso questo gruppo si scioglierà per forza di cose e gli ospiti saranno smistati in altre città italiane, alcuni a Turriaco e a Gorizia, otto ragazzi centroafricani a Milano e altri tre a Benevento. Ben pochi rimarranno a Trieste, dove il sistema dell'accoglienza è ormai saturo.

"Meglio in strada che via da Trieste"

Come testimonia la volontaria Emma Venuti, che insegna italiano nella struttura: “Alcuni di loro dovrebbero già essere partiti oggi, con un preavviso di neanche 24 ore, ma si sono opposti e sono andati a scuola. Hanno affermato che ci andranno finché non verranno portati via. A Trieste, nell’arco di un anno hanno stretto importanti rapporti con coetanei italiani e stranieri e con le tutrici, togliere loro tutto questo sarebbe controproducente”.

“Già si trovano in una situazione difficile - continua Venuti - hanno già subito trasferimenti da quando sono arrivati in Italia, hanno fatto un viaggio che sicuramente li ha resi più forti ma sono delle persone che hanno delle fragilità”. La volontaria ha anche trovato il modo, attraverso l’Università, di portare questi giovani al teatro Verdi il 25 marzo, ma probabilmente, invece dei dieci interessati, potranno seguirla solo poche unità, quelle che rimarranno a Trieste.

Così la tutrice Katrina Danford: “Il mio tutelato, appena saputa la notizia, mi ha scritto ‘Io dormo in strada ma non mi togliete la scuola, ho fatto un viaggio lungo e difficile, ho perso una famiglia e non ho nessuna intenzione di perdere questa’. Questo ragazzo è stato anche inserito nella squadra di calcio dall’associazione Primorje, dove tutti gli allenatori fanno salti mortali per fargli avere la tessera nazionale italiana perché è un giocatore molto prezioso. Spero che il comune riesca a trovare un’altra sistemazione a Trieste”.

"Siamo come una famiglia"

L’impressione netta è che si tratti di un gruppo molto coeso, molti di loro parlano svariate lingue, anche inglese e francese, e stanno imparando in fretta anche l’italiano. Le loro provenienze sono disparate, alcuni vengono da paesi centroafricani come Gambia, Sierra Leone, Costa D’Avorio e Mali, altri da paesi nordafricani tra cui Egitto e Tunisia. “I nostri paesi sono in guerra, ma tra di noi andiamo d’accordo”, dicono ridendo.

“Arriviamo da culture differenti ma siamo come una famiglia - spiega un ragazzo della Costa d’Avorio - condividiamo tutto e separarci vorrebbe dire distruggere la nostra vita. Nel mio paese la situazione è difficile, ci sono molti jihadisti, per questo ho deciso di venire qui. Da due giorni non dormo, da quando ho saputo che dovrò ripartire”. La situazione è simile per gli altri otto ragazzi che sono rimasti per due mesi nel centro d’accoglienza di Milano, in cui probabilmente dovranno tornare.

“A Trieste - spiega un giovane del Gambia - ho trovato quello non ho trovato in altre città italiane. A Milano non andavo a scuola e non avevo amici italiani, a Trieste sì. Qua tutti mi rispettano, nessuno mi ha mai rivolto insulti razzisti. E’ qui che vogliamo restare”.