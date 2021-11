Operativi da oggi due nuovi centri per i tamponi a Fernetti e Domio

Grazie alla collaborazione tra Fernetti srl e Trieste Lab sono operativi da oggi due nuovi centri per i tamponi. I punti per il prelievo si trovano a Fernetti, nel giardino della casa di riposo Hotel Fernetti, e in via Travnik 14. Verranno effettuati solo tamponi molecolari salivari ed il Green pass verrà rilasciato agli utenti entro circa due/tre ore. "Pensando soprattutto ai bambini, abbiamo optato per un metodo meno invasivo, ovvero quello salivare" ha dichiarato il gestore della casa di riposo Fabio Baldè, ricordando che il tampone molecolare ha una validità di 72 ore invece che 48.

Momentaneamente gli orari di apertura dei centri seguiranno il seguente orario: dal lunedì al venerdì 7:30-10:30 e 13-16, sabato 8-12. Il tampone ha un costo di 25 euro. Non è necessaria la prenotazione.