Nuovo look per gli spazi del Centro trasfusionale al San Polo

"L'organizzazione del sistema sanitario e dei professionisti della salute combinata con la generosità dei donatori di sangue ci permette di raggiungere un traguardo importante per tutti con l'inaugurazione al San Polo dei nuovi spazi del Centro trasfusionale dedicati alla raccolta sangue ed emocomponenti e all'attività ambulatoriale".

Così si è espresso il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi all'auditorium dell'ospedale di Monfalcone prima di visitare i locali ricavati dalla ristrutturazione a cura degli uffici tecnici di Asugi (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina) che ha richiesto un impegno di 105mila euro, dei quali 76mila investiti nel riassetto del Centro trasfusionale. Con l'intervento oggi illustrato vengono garantiti - come è stato spiegato nel punto stampa all'auditorium - sicurezza, privacy e comfort secondo i migliori standard internazionali. L'arredo è stato in parte donato dalla Fidas Isontina, con un contributo di circa 13mila euro, e il sodalizio si è reso anche disponibile per il supporto logistico.

"Va sottolineato - ha rilevato Riccardi - lo straordinario lavoro delle associazioni dei donatori di sangue, componente dell'esercito del terzo settore e del volontariato del Friuli Venezia Giulia che non solo è dedita al dono ma è anche soggetto propositivo e di sostegno ai nostri professionisti". La realizzazione dei nuovi locali è stata resa possibile grazie alla riorganizzazione del Laboratorio Analisi al II° piano del presidio ospedaliero, a seguito della quale si sono liberati spazi che presentano una superficie sovrapponibile alla precedente ma con disposizione e caratteristiche migliorative come la luminosità e la facilità di accesso, oltre alla vicinanza al Laboratorio di Immunoematologia che rende più agevole il lavoro degli operatori e l'assistenza degli utenti.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana, il dottor Massimo La Raja, direttore del servizio, insieme alla dottoressa Veronica Ileana Guerci, e il presidente della Fidas Feliciano Medeot.