Presentato il Centro unico accessi vascolari: oltre mille prestazioni l’anno

TRIESTE - Un servizio multidisciplinare costituito da medici e infermieri specificamente formati che opera in regime ambulatoriale presso la rianimazione dell’ospedale Maggiore e presso la Recovery Room dell’ospedale di Cattinara per il posizionamento di accessi vascolari a medio e lungo termine nei pazienti ospedalizzati e domiciliari: è il Centro unico accessi vascolari (Cuav), facente parte della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione Tipo ed è stato presentato oggi alla stampa da Asugi, alla presenza dell'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Il Centro unico accessi vascolari è attivo dal 2021 con un impegno crescente di anno in anno in termini di quantità di prestazioni erogate e di tipologia di accessi vascolari disponibili.

I professionisti del Cuav sono in grado di assicurare più di 1.000 prestazioni all'anno per quanto riguarda le cannule periferiche lunghe (midline e Picc). Da giugno 2023 inoltre sono stati posizionati circa 140 dispositivi Picc Port utilizzati per la chemioterapia che vengono normalmente posizionati nella parte interna del braccio. In alcuni casi possono essere inseriti anche nel torace, al di sotto della clavicola. In una giornata i professionisti del Centro unico accessi vascolari riescono a installare fino a sei impianti e rimuoverne due.

"I risultati brillanti centrati dal Cuav sono evidenti - ha

sostenuto Riccardi -. Le attività svolte all'interno delle sale

operatorie oggi sono state ridotte in modo significativo perché

vengono garantite in ambito ambulatoriale o addirittura a livello

domiciliare".