Cerca di sfondare la porta della Comunità di San Martino al Campo: denunciato

È successo sabato sera, 18 settembre. Il 36enne è stato denunciato per danneggiamento

Via Udine

Sabato sera, 18 settembre, la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento un triestino del 1985. Molesto, ha cercato di sfondare la porta d’ingresso di uno stabile che ospita i locali della comunità di San Martino al Campo in via Udine. Il telaio della porta si è staccato ed è caduto a terra.

E’ stato richiesto l’intervento di una Volante tramite il Numero Unico 112. Ricostruito l’episodio, una volta identificato, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.