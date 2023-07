Triestino cerca l'infermiera della madre, la ritrova grazie ai social

Una bella storia a lieto fine, che ha corso lungo la direttiva Trieste-Montefiascone. Il merito è del gruppo Facebook "Montefiascone", a cui sono iscritti centinaia di cittadini che vivono sul colle falisco. A loro si è rivolto Riccardo Rossi, residente nella nostra città e che, come raccontato dai colleghi di Viterbo Today, si è messo alla ricerca dopo anni dell'infermiera della madre. nel frattempo scomparsa. "Cerco una persona che si è trasferita a Montefiascone nel 2005 - si legge nell'appello -. Si chiama Cecilia e prima lavorava in ospedale a Roma. Purtroppo per anni ho perso i contatti e vorrei sapere se qualcuno di voi la conosce e possa dargli il mio contatto. Mia madre le voleva un gran bene e adesso, traslocando, ho trovato una sua lettera. Se qualcuno può aiutarmi, posso aggiungere che Cecilia non è di nazionalità italiana. Grazie a tutti".

"Cecilia una meteora di felicità"

Poi, nell'attesa, rispondendo ai commenti Riccardo ha aggiunto. "Se riuscissi a trovarla ne sarei felice. Sperando che la sua vita sia stata felice per come la merita. Persona radiosa e sempre votata ad aiutare il prossimo incondizionatamente, sempre con il sorriso a illuminarle il viso. Quando entrava in ambulatorio, in ospedale, portava pace e serenità a tutti. Noi della vigilanza compresi. Donna meravigliosa, fortunato chi l'ha sposata. Cecilia è stata una meteora di felicità e pace nella vita mia e di mia mamma finché è vissuta". Passa poco tempo e una collega di Cecilia, che ora lavora a Villa Santa Margherita a Montefiascone, la tagga. "Sono io - risponde Cecilia Petrarco -. Ho lavorato con Riccardo all'ospedale San Raffaele a Roma tanti anni fa. È una persona per bene e bravissima". Cecilia si rivolge poi allo stesso Riccardo. "Quanto tempo... come stai? Sono a Montefiascone a Villa Santa Margherita. Lavoro come infermiera. Ora sono in viaggio, sto rientrando in Italia. Ti invio il mio contatto appena possibile sul tuo Messanger".

"E' bello rivedere il tuo sorriso"

"Ceci - risponde Riccardo -, ciao. Quanto tempo. Perdonami, avevo perso la tua lettera. Sono felice tu stia bene, noi stiamo tutti bene. Poi ti racconterò tutto. Un abbraccio grandissimo. È bello rivedere il tuo sorriso. Rientra presto e bene". Poi i ringraziamenti alla community di Facebook: "Ringrazio di cuore tutto il gruppo che mi ha permesso di riprendere i contatti con Cecilia. Siete stati gentilissimi, disponibilissimi e super fantastici. Grazie, grazie di cuore a tutti".