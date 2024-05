"Cercando Zeno a Trieste", il libro che svela i segreti della città

TRIESTE - Alla scoperta di Trieste attraverso gli occhi di due bambini, pronti a cogliere le curiosità e le perle che si celano tra i monumenti e gli edifici di una città, a volte ignorate anche dagli stessi abitanti. E’ il romanzo “Cercando Zeno a Trieste” (Infinito edizioni), di Alessandro del Prete, da oggi, venerdì 17 maggio, in vendita nelle librerie e online.

I protagonisti del romanzo, i piccoli Zeno e Sofia, esplorano la città insieme al padre di lei, un giornalista, che li guida attraverso luoghi significativi dalla città, dai più turistici ai meno noti, raccontando leggende misteriose e curiosità che Trieste nasconde sotto gli occhi di tutti, tra cui la casa costruita con l’aceto e i “panduri” e molte altre. Dopo varie vicissitudini i due sono costretti a separarsi e la bimba Sofia torna in un particolare luogo della città, dove i due hanno lasciato un gioco in sospeso. Proprio a partire da quel momento Sofia inizia una caccia al tesoro in giro per la città, tornando nei luoghi che ha vissuto insieme all’amico e dando vita a un gioco a distanza che supera lo spazio e il tempo. Un viaggio alla scoperta di una città, ma anche di noi stessi e della vera amicizia, attraverso il nostro bambino interiore. “Non tutti conoscono l’origine del nome Napoleonica - spiega Del Prete -, oppure il fatto che l’inventore dei coriandoli era triestino. Questo libro vuole essere una scoperta della città con gli occhi di un bambino attraverso piccole cose che nemmeno molti triestini conoscono”.

Alessandro Del Prete ha 34 anni, è nato a Marcianise, in provincia di Caserta ma vive a Trieste dall’età di due anni. Lavora nella Pubblica amministrazione. Triestino di adozione, ha scritto racconti, sceneggiature per cortometraggi e ha pubblicato racconti in antologie. Cercando Zeno a Trieste è il suo romanzo d’esordio.