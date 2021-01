Cercano di forzare un'auto ma un passante li sorprende e colpisce: quattro i denunciati

Cercano di forzare la portiera di un'autovettura in sosta in via Carducci per rubarvi all'interno, ma sono sorpresi da un passante. Lo spintonano per fuggire, ma questi li colpisce con un cavo industriale. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio e sul posto è intervenuta la Volante della Questura. Coinvolti due kosovari del 2000 e del 2001 e una serba del 2002, denunciati a piede libero per tentata rapina impropria in concorso (la giovane è stata trovata anche in possesso di un cellulare non di sua proprietà ed è stata deferita per ricettazione). Denunciato anche il passante, un rumeno del 1995, per il possesso ingiustificato di un oggetto atto a offendere.