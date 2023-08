Guidatore ubriaco cambia posto col passeggero: patente ritirata

TRIESTE - Sta guidando in stato di ebbrezza e si accorge che a pochi metri c'è il posto di blocco dei carabinieri di Duino. Cerca in extremis di scambiarsi di posto col passeggero ma i militari lo notano e procedono al controllo con l'etilometro. Il 28enne monfalconese ha un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. È successo nella serata di Ferragosto in prossimità della baia di Sistiana. Al conducente è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nella stessa serata è stato sottoposto alla prova con l'etilometro anche un 35enne triestino, che aveva un tasso alcolico tre volte il consentito. Anche in questo caso è scattato l'immediato ritiro della patente.