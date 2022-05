Cessna precipita in Croazia, ritrovata la carcassa: i morti sono quattro

Non ci sono superstiti. Tutte le quattro persone che si trovavano a bordo del Cessna da turismo sparito dai radar nel pomeriggio di ieri 29 maggio in Croazia sono decedute. Si tratta di uno svizzero, due tedeschi e un cittadino di nazionalità croata. Ad individuare la carcassa del piccolo velivolo - decollato da Spalato e diretto in Germania - una squadra di piloti che con l'ausilio di un drone stava perlustrando la zona di Brocanac, non distante dalla più ampia area dei laghi di Plitvice. A diramare l'allerta era stata la Protezione civile croata poco dopo le 11 di domenica. Nelle ricerche sono state impiegate le forze speciali della polizia e membri del Soccorso Alpino. Il velivolo si era alzato in volo nonostante le avverse condizioni meteo. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno spinto i quattro a viaggiare su un aereo da turismo dalla Dalmazia alla Germania.