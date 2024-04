Liberazione, sindacato e Anpi: "Risiera anche quest'anno troppo militarizzata"

TRIESTE - "Purtroppo anche quest’anno dobbiamo registrare nostro malgrado il fatto che una cerimonia istituzionale come quella della Risiera anzichè aprirsi alla partecipazione collettività delle cittadine e dei cittadini è, ormai di fatto, ostaggio di regolamenti e di una presenza sempre più massiccia di forze dell’ordine che irreggimentano la medesima e ne snaturano il suo valore intrinseco". Così una nota congiunta di Nccdl Cgil e Anpi, con la quale auspicano che "la celebrazione in Risiera torni ad essere punto di riferimento collettivo e di preservazione della memoria basato sui valori della libertà e della democrazia e in cui a tutte e tutti sia consentito l’accesso e il diritto a manifestare".

Questa mattina è intervenuto, durante la celebrazione in Risiera, Matteo Slataper, segretario generale provinciale Flc Cgil: nel suo intervento, molto apprezzatto e lungamente applaudito, ha ricordato che il "fascismo non fu solo un ventennio di negazione delle libertà politiche e civili e di oppressione sistematica di tutti gli oppositori ma attivò anche una premeditata e ideologica persecuzione di ogni diversità vera o presunta, dall’incendio di matrice antislava del Narodni Dom nel 1920, all’annuncio a tutto il mondo della politica razzista del regime, di cui la nostra città ricorda come un’onta proprio qui, il discorso di Mussolini in piazza Unità nel 1938". Slataper ha poi sottolineato come "alcuni oggi non vogliono si rammenti che queste leggi furono alimentate da decenni di repressione nazionale e di razzismo diffuso, che colpirono per primi i nostri concittadini e concittadine di lingua slovena e croata, negando loro il fondamentale diritto all’utilizzo della propria lingua madre nella vita sociale. La repressione fu sistematica e fu esercitata con violenza dallo squadrismo fascista, provocando numerose vittime, prima che scoppiasse la II guerra mondiale. Si vorrebbe far scordare che l’Italia fascista aggredì nel 1941 senza motivo il vicino Regno di Jugoslavia, scatenando così una brutale guerra di occupazione nei territori conquistati, con la sistematica uccisione di civili, distruzione di villaggi, deportazioni ed internamenti di massa nei campi fascisti di Gonars, Arbe, e Visco". Sulle questioni di attualità Slataper ha puntato il dito contro i rappresentanti delle istituzioni locali "assenti alla cerimonia per i fucilati del poligono di Opicina dell’aprile 1944, una vera e propria rappresaglia nazifascista, crimine di guerra sotto tutti i punti di vista". Il sindacalista ha ripreso anche la vicenda Scurati: "Assistiamo a episodi in cui il servizio radiotelevisivo pubblico censura un monologo di uno scrittore sulla Liberazione che chiama in causa l’antifascismo, fondamento della nostra Costituzione. Non sono fatti isolati e non riguardano solo la libertà di espressione e di dibattito".