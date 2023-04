Nuovo codice degli appalti, Fillea Cgil lancia l'allarme: "Riporterà il comparto edilizio a 15 anni fa"

"La nuova norma sul codice degli appalti rischia di portare indietro il comparto edilizio a 15 anni fa" con il pericolo di "incentivare concorrenza sleale, salari bassi e infiltrazioni di criminalità, creando di fatto una giungla". E' l'allarme lanciato da Fillea Cgil, che ha organizzato insieme a FenealUil cinque manifestazioni a livello nazionale contro il nuovo codice degli appalti, in vigore dal primo aprile (anche se le sue disposizioni acquisteranno efficacia dal primo luglio). Secondo la sigla sindacale, il pericolo sarebbe quello di portare alcune dinamiche "a rischio" proprie del privato, come quella degli "appalti a cascata", anche in ambito pubblico. Il tutto a fronte di una "scarsa accelerazione" delle pratiche amministrative. Preoccupazioni, sembra, "condivise anche dall'Anac (Autorità nazionale anticorruzione, ndr)".

Come spiega Massimo Marega, segretario regionale della Fillea Cgil: "assegnare appalti praticamente senza gara fino a cinque milioni e 380mila euro, circa all'80 per cento del totale, è un rischio. Specialmente in questo paese, dove ci sono fenomeni di illegalità abbastanza diffusi, c'è pericolo di maggiori infiltrazioni, soprattutto dove la filiera è storicamente più debole, cioè nel mondo degli appalti e dei subappalti".

Secondo Marega "dove prima c'era una legge che vietava il subappalto del subappalto, oggi questa normativa permette di subappaltare all'infinito. Ora rischiamo di trasportare ciò che già accade nel comparto privato nell'appalto pubblico, dove la situazione era più o meno sotto controllo" visto che, secondo dati in possesso di Cgil, "il 90 per cento degli infortuni, del lavoro nero e dei salari più bassi è nel privato".

Secondo l'esponente di Fillea Cgil, il Governo ha la possibilità di non applicare alcune norme delle direttive europee e "se qualcuno dice che è l'Europa a imporci questo, non ricorda che lo stato può chiedere, per evitare infiltrazioni o tutelare meglio la sicurezza sul lavoro, di non applicare alcune norme delle direttive. Questo lo dice l'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Ue".

Al Governo, il sindacato chiede anche di ripensare i bonus stanziati per l'edilizia, che "sono stati un volano importantissimo" ma "si rischia un ritardo sull'efficientamento energetico, sismico e abbattimento delle barriere architettoniche rispetto ai paesi europei maggiormente avanzati" e di conseguenza "regredire su un appiattimento verso il basso della nostra società e del mondo del lavoro, anche per la tipologia di abitazioni che abbiamo rispetto al Nord Europa".

Fillea Cgil richiede quindi "incentivi legati solo alle prime case in classe energetica E, F e G e in quelle in zone maggiormente a rischio sismico, differenziando per reddito e lasciando lo sconto in fattura, che è necessario per chi non ha liquidità e non può produrre da solo questo tipo di efficientamenti", dato che "il Governo Meloni ha prodotto finora incentivi utilizzabili da redditi medio alti".