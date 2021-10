Squadrismo fascista contro la Cgil, a Trieste in centinaia sotto la sede

Dopo l'assalto alla sede nazionale avvenuta a Roma ieri 9 ottobre, in via Pondares si sono radunate centinaia di iscritti per esprimere solidarietà e ribadire il no al fascismo

Centinaia di persone si sono date appuntamento questa mattina davanti alla sede della Cgil di Trieste, in via Pondares 8, per condannare i vili attacchi fascisti di ieri a Roma alla sede della Cgil Roma. I presidi si sono svolti davanti alle Camere del Lavoro di tutta Italia. Una delegazione si successivamente recata sotto la sede della Rai per esprimere solidarietà ai giornalisti vittime di attacchi verbali nelle ultime settimane in occasione dei cortei organizzati dal comitato anti Green Pass.