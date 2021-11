"Non siamo la città No Green Pass e No vax" la petizione a favore della scienza vola verso le 20 mila firme

La petizione online dal titolo "Appello a Trieste. Perché Trieste è scienza, lavoro, cultura e responsabilità" vola verso le 20 mila firme. Lanciata dai presidenti della Svbg Mitja Gialuz e della CrTrieste Tiziana Benussi, la petizione è stata creata sulla celebre piattaforma change-org. "È nata l’idea che Trieste sia la capitale italiana dei no vax, dei no green pass e della cultura antiscientifica - affermano -. Trieste non è questo. E vuole dirlo a gran voce". Nel frattempo l'asticella si è alzata. Si guarda al muro delle 25 mila firme.

"Trieste è la capitale italiana della scienza e della scienza si fida. È una città che ha sofferto a causa di una pandemia che ha stroncato troppe vite, ha fatto soffrire tante persone e ha depresso l’economia. Trieste è una comunità di persone razionali, responsabili e consapevoli che possono uscire dalla tempesta soltanto tutte assieme. Ciascuna con un’assunzione di responsabilità verso le altre. Il vaccino ci restituisce la libertà continuano gli organizzatori -. La libertà di essere curati. La libertà di lavorare e di fare impresa. La libertà di studiare in classe e nelle università. La libertà di coltivare i propri interessi e di riprendere una vita sociale. La libertà di fare sport e di viaggiare. Chi combatte contro i vaccini e contro il green pass non deve mettere in pericolo queste libertà e la salute dei cittadini; non può danneggiare l’economia. La petizione chiama quindi a raccolta "la grande maggioranza dei cittadini che si sono vaccinati, mettendo in sicurezza sé stessi e adempiendo un dovere di solidarietà sociale, scolpito nell’art. 2 della Costituzione e richiamato dalle massime autorità civili e religiose. È venuta l’ora della responsabilità. Di tutti".