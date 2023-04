All'aeroporto di Trieste apre la nuova caffetteria Panella

Chef Express (Gruppo Cremonini) e Aeroporto Friuli Venezia Giulia hanno annunciato l'apertura di un nuovo bar caffetteria Panella all'aeroporto di Trieste, situato al piano terra nell'area landside, ossia prima dei controlli e del check-in e immediatamente all’uscita dall’area arrivi ritiro bagagli. Il locale, che si estende su 50 mq e impiega otto neoassunti, offre un'area per il consumo al tavolo e un orario di apertura continuato dalle 6:00 alle 23:30, tutti i giorni.

Cristian Biasoni, Amministratore Delegato di Chef Express, ha espresso soddisfazione per questa nuova apertura, che rafforza la partnership con l'aeroporto, dove la società è presente con altri quattro locali dal 2016. Biasoni ha sottolineato che il traffico aeroportuale ha superato i livelli pre-pandemia e l'aeroporto di Trieste sta sfruttando questa tendenza, grazie all'ampliamento dei voli e al lancio di nuove tratte estive. Con il nuovo locale, Chef Express intende migliorare l'esperienza di viaggio, soprattutto per i turisti che visitano l'Italia, grazie al format premium di Panella, simbolo di alta qualità nella caffetteria e bakery. Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport, ha accolto con favore l'apertura del nuovo bar, che completa l'offerta food&beverage dell'aeroporto in un momento di crescita e sviluppo. Ha inoltre evidenziato che l'ampio orario di apertura e la posizione al piano terra nell'area arrivi miglioreranno significativamente il servizio offerto ai clienti, ai loro accompagnatori e a tutta la comunità aeroportuale. Chef Express è presente nell’aeroporto di Trieste dal 2016, gestendo due bar caffetterie a marchio Mokà Cafè, un ristorante self service Gusto e uno spazio Gourmè di prodotti di qualità tipici e regionali. Al nuovo locale Panella si affianca il market Viaggio Italia.