Anziana di 96 anni chiama l'ambulanza la mattina, i soccorsi arrivano la sera

"Chiama il 112 al mattino, l'ambulanza arriva di sera. 10 ore di attesa per una signora di 96 anni con frattura del bacino a di una costola". Lo segnala il consigliere regionale di gruppo misto Walter Zalukar, riferendo di aver presentato un'interrogazione in Consiglio Regionale in merito all'episodio: "E’ successo a Opicina: in seguito ad una caduta nella propria abitazione, la donna ha cominciato ad avere nei giorni successivi dolori sempre più forti al torace e alla schiena tanto da non potersi più muovere".

"La figlia - continua Zalukar -, dopo aver contattato il medico curante, ha chiamato il 112 alle 10 del mattino del 28 marzo scorso spiegando che la madre dopo una caduta di qualche giorno prima aveva un serio peggioramento sia a livello di dolori che di difficoltà di respiro. Non vedendo arrivare i soccorsi ha richiamato il 112 alle 13.30 ed alle 16, ma l’autoambulanza è arrivata solo a sera. La paziente è stata trasportata a Cattinara, dove è arrivata alle 20.19 ed è stata registrata in triage con codice priorità giallo, visto anche che accusava dolore assai severo (grado 8 di una scala che va da 1 a 10 in crescendo). E’ stata quindi accolta nell’Osservazione Breve Intensiva, Area Gialla, del Pronto Soccorso e alla fine degli accertamenti è stata fatta diagnosi di frattura di bacino - frattura della VI costola dx".

"Dieci ore di attesa per avere soccorso sembrano davvero troppe - conclude il consigliere -. Proprio il primo aprile di 5 anni fa veniva inaugurata la Centrale di emergenza di Palmanova. Da allora non si contano gli errori e i ritardi di soccorso. Ho quindi interrogato la Giunta regionale per sapere se non ritenga doveroso fare qualcosa per interrompere questa lunga e perdurante serie di disservizi in un campo che è essenziale per la vita e la sicurezza di tutti i cittadini".