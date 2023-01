Epifania tra fuochi e incidenti stradali: in Fvg boom di chiamate al 112

Nella giornata di ieri, 6 gennaio, sono 1718 le chiamate arrivate al Nue 112: quelle inappropriate (892) hanno superato le chiamate per vera emergenza (826). Rispetto al 6 gennaio dello scorso anno è stato registrato un calo (erano state 1963, di cui 1027 di non emergenza e 936 di vera emergenza). Per quanto riguarda le chiamate di vera emergenza, 301 sono giunte da Udine, 245 da Trieste, 139 da Pordenone, 108 da Gorizia e 33 da fuori regione.

Le tipologie delle chiamate di emergenza registrate nella giornata di ieri sono state perlopiù legate ai movimenti dei cittadini durante i festeggiamenti: il Nue 112 ha registrato chiamate legate ai fuochi epifanici e incidenti stradali (19 incidenti con 10 feriti). Sempre per le chiamate di vera emergenza, 502 sono state transitate alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, 145 carabinieri, 122 Polizia di Stato, 55 Vigili del fuoco, due Capitaneria di Porto di Trieste.

.