Chiede l’elemosina, poi prende a calci i passanti: denunciato

Il 28enne aveva già in passato aggredito chi si rifiutava di dargli del denaro. Denunciato per percosse, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Non indossava la mascherina