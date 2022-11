Si fa prestare l’auto per fare la spesa e sparisce: arrestato

Finge mal di schiena e si fa prestare l'auto dall'amico per fare la spesa, ma la ruba per scappare in Francia e rivenderla. Il responsabile del furto, un 37enne di origini rumene, è stato fermato e arrestato dai Carabinieri di Aurisina cinque anni dopo, mentre tentava di lasciare il paese.

L'antefatto

Dopo il prestito, il proprietario dell'auto aveva contattato il 37enne per farsi restituire l’auto, ma l’amico aveva accampato di nuovo la scusa delle compere. Da un controllo su Facebook è risultato che l'uomo aveva postato delle foto a bordo dell'auto e si trovava in Francia per rivenderla. Il proprietario, alquanto agitato, ha quindi tentato una mediazione via telefono, ricevendo però in cambio solo insulti e un netto rifiuto per la restituzione. E' scattata così la denuncia.

A distanza di 5 anni la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Aurisina lo rintraccia durante un controllo di retrovalico. L’uomo, stavolta, viaggia comodamente a bordo di un pullman diretto in Portogallo. I militari dal controllo scoprono che l’uomo, un 37 enne romeno, è ricercato per un provvedimento di cattura, dovendo scontare 8 mesi di reclusione per appropriazione indebita per i fatti commessi a Bergamo. Così la pattuglia dei Carabinieri di Aurisina lo arresta e lo conduce al carcere del Coroneo.