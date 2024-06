Dalla Cina all'Italia, la tratta degli schiavi: il video delle auto che li scaricavano in Carso

TRIESTE - L'indagine Chinese Shuttles è partita da un arresto fatto durante i controlli per l'ingresso in Italia lo scorso 4 aprile. Da lì in poi il personale della polizia di frontiera, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo giuliano, ha scoperto un vero e proprio traffico di esseri umani dalla Cina all'Italia. La base logistica era in Veneto, mentre i varchi di entrata erano quelli presenti lungo i sentieri del Carso triestino. Nove arresti, 27 denunce, con particolari a dir poco inquietanti. Continua a leggere la notizia a questo link.