Chiude dopo 20 anni "Da Roccia", il laboratorio di frutta e verdura di via Benussi

Dopo venti anni anche ditta "Da Roccia" si è arresa davanti al mostro invisibile che sta uccidendo in silenzio centinaia di imprese in Regione, il Covid-19. Il laboratorio di frutta e verdura di via Benussi ha ufficialmente chiuso i battenti nella giornata di ieri, 31 luglio. L'annuncio è stato dato dai titolari Lorenzo e Daniela sulla pagina Facebook dell'attività: "Venti anni di esercizio e di esperienza purtroppo non sono stati sufficienti a rispondere positivamente e con congruo risultato alle difficoltà del particolare momento storico. Con grande dispiacere vi lasciamo i miliori saluti augurando e augurandoci di andare incontro a nuove e migliori opportunità". Non sono quindi mancati i ringraziamenti da parte dei titolari di tutti i clienti, fornitori e gli ex dipendenti.