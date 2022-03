Caro energia: stop anticipato alla stagione sciistica in Fvg

Chiusura anticipata per gli impianti sciistici in Fvg a causa del caro energia: è la decisione del presidente Massimiliano Fedriga per razionalizzare l'energia elettrica e risparmiare sul gasolio per i gatti delle nevi. Sarà comunque possibile sciare, ma in un numero ridotto di impianti che a Forni di Sopra, Sappada e Sauris rimarranno aperti fino al 27 marzo, a Tarvisio, mentre sullo Zoncolan e a Piancavallo resteranno aperti solo due impianti fino al 3 di aprile e a Sella Nevea si potrà sciare fino al 7.

Originariamente, le date di chiusura della stagione erano il 3 aprile per tutti i poli sciistici tranne Sella Nevea, che avrebbe proseguito l'attività fino al 25 aprile. Già a gennaio le spese a carico di Promoturismo Fvg erano state molto elevate, da qui la decisione del Governatore.