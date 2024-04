Chiusa galleria "Carso" per prove di funzionamento sugli impianti tecnologici

TRIESTE - L'Anas informa che dalle 21 di domenica 21 aprile alle 6 del giorno dopo, lunedì 22 aprile, la galleria "Carso" sarà chiusa in direzione sia di Venezia che di Trieste, dal chilometro 21 al chilometro 24 e viceversa, per prove di funzionamento sugli impianti tecnologici. Queste le deviazioni per chi proviene da Trieste in direzione Venezia: uscita allo svincolo Basovizza e seguire la strada statale 202 fino allo svincolo di Padriciano. Per chi proviene da Venezia in direzione Trieste; uscita allo svincolo di Padriciano e seguire la strada statale 202 fino allo svincolo per Trieste centro (Molo VII/Stadio). Deroghe sono concesse solo ai mezzi di soccorso