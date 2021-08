Di nuovo chiusa la galleria di piazza Foraggi: segnalato fumo all’interno

Arrivata la segnalazione in mattinata. In corso la pulizia della fuliggine e la messa in sicurezza. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia locale

La galleria di piazza Foraggi è nuovamente chiusa al traffico dalle 9.30 di questa mattina (domenica 22 agosto). In mattinata è arrivata alla Polizia locale la segnalazione di una presenza di fumo all’interno della galleria, che è stata quindi interdetta ai veicoli. Ancora ignote le cause del fumo, che potrebbe essersi originato in seguito ai lavori di questa notte. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e la pulizia della fuliggine sull’asfalto. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale.