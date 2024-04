Raccordo autostradale, resta chiusa fino al 27 maggio la rampa d'uscita nei pressi di Cattinara

TRIESTE - Ancora disagi alla circolazione per chi proviene dal raccordo aitostradale. A causa dei lavori che si stanno effettuando nella galleria di Cattinara, è stata prorogata l'ordinanza Anas fino al 27 maggio 2024 che prevede la chiusura della rampa Castelliere in direzione Trieste centro. I veicoli sul raccordo autostradale 13, in uscita a Cattinara, vengono deviati in via de' Marchesetti. Sono probabili possibili disagi al traffico nelle ore di punta. Motivo per il quale è consigliato, a chi percorre il raccordo autostradale 13 in direzione Trieste, se alla guida di mezzi pesanti, di non uscire a Cattinara ma proseguire sul raccordo autostradale, per gli altri, di uscire a Padriciano e seguire la vecchia camionale.