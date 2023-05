Si rompe una tubatura, strada dissestata: chiusa via Ponziana

TRIESTE - Un dissesto a causa della rottura di una tubatura si è verificato stamattina in via Ponziana, tra via Gramsci e via dell'Istria. Sarà riparata la condotta idrica al civico 8 e le utenze saranno chiuse dalle ore 10 su via dell'Istria, via Ponziana, via Orlandini, via Gramsci e limitrofe. La fine dei lavori prevista entro oggi. AcegasApsAmga è sul posto e avviando le attività necessarie all'intervento. Nello scusarsi per gli eventuali disagi AcegasApsAmga raccomanda, al ripristino dell'erogazione idrica, di far scorrere l’acqua per alcuni minuti fin tanto che torni limpida.