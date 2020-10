Laboratorio Unico e laboratorio di Microbiologia chiusi il 3 novembre

ASUGI comunica che il giorno 3 novembre 2020, in occasione della festività del Santo Patrono di Trieste, la SC Laboratorio Unico di Trieste, Burlo, Gorizia Monfalcone riceverà solo la richiesta di esami in modalità di Urgenza per i pazienti ricoverati. I pazienti esterni sono quindi pregati di non recarsi presso i punti prelievo, che saranno chiusi nella giornata festiva del 3 novembre. Anche la SC Microbiologia e Virologia resta chiusa il giorno 3 novembre. Inoltre, nella giornata prefestiva del 2 novembre non verranno eseguiti prelievi per Quantiferon presso il laboratorio di Microbiologia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.