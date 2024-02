Chiusura centri islamici a Monfalcone: il Tar respinge il ricorso a ridosso del Ramadan

TRIESTE - Il Tar rigetta l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti di chiusura dei centri islamici di Monfalcone, che diventano di fatto esecutivi. Ad annunciarlo una nota del Comune. La scorsa settimana il Tar aveva respinto anche la richiesta monocratica di sospensione nella vicenda, che era stata richiesta dai centri Darus Salaam e Baitus Salat. L'amministrazione comunale riferisce quindi che le verifiche tecniche avevano fatto rilevare problemi di legittimità dell’operato e questioni di incolumità pubblica, con la presenza di "un numero di persone di gran lunga superiori alla capienza consentita delle strutture e l’assenza del rispetto delle necessarie prescrizioni di sicurezza".

Le due ordinanze comunali si riferivano, in particolare, a due edifici che venivano usati per la preghiera ma avevano altre destinazioni d'uso, motivo per cui l'amministrazione Cisint aveva chiesto il ripristino della funzione originaria. Lo scorso gennaio il Tar regionale, presieduto dal giudice Carlo Modica De Mohac, aveva respinto la richiesta di urgenza presentata dai centri islamici, poi il tribunale si era ricervato di decidere. La decisione è stata poi pronunciata nei giorni scorsi.

Cisint: "Respingiamo accuse di razzismo"

Il sindaco Cisint dichiara che "abbiamo sempre respinto ogni campagna di disinformazione tesa ad accusarci di razzismo e di pregiudizi razziali. La nostra volontà è di attenerci al rispetto delle regole e, in questo ambito, abbiamo piena fiducia nelle valutazioni dei tecnici competenti e delle loro verifiche. Il dato che emerge è che il Tar, con queste due nuove ordinanze, ha ritenuto di non accogliere le istanze dei rappresentanti dei due centri islamici, mantenendo in essere, quindi, la valenza dei due provvedimenti del Comune”.

A ridosso del Ramadan

Provvedimenti che diventano quindi esecutivi a meno di un mese dal Ramadan (dal 10 marzo all'8 aprile), periodo in cui gli associati dei centri islamici potrebbero ritrovarsi senza gli spazi per esercitare le attività di culto. Anche per questo, come dichiara al Goriziano l'avvocato difensore delle due associazioni, le suddette hanno intenzione di ricorrere, con appello cautelare, al Consiglio di Stato.