Dermatologia: accesso al reparto da via della Pietà

A seguito della chiusura della SC Clinica Dermatologica, l'accesso per gli utenti al reparto di dermatochirurgia sarà possibile unicamente da via della Pietà n.1 scala B (l'ingresso da utilizzare è Piazza dell'Ospitale n.1). In questo momento questa è l'unica sede di accoglienza per gli utenti con patologia dermatologica. Il personale di ASUGI sta provvedendo in queste ore a contattare tutti i pazienti, e, in maniera prioritaria, coloro i quali avevano prestazioni programmate nelle prime giornate della prossima settimana. Il personale della Clinica Dermatologica sarà raggiungibile ai numeri 040 3992255 (dalle 8:00 alle 19:00) e 040 3992056 (dalle 11:00 alle 13:00).

