Chiusa per dodici giorni la galleria autostradale "Carso" in direzione Trieste

TRIESTE - Anas ha programmato la manutenzione degli impianti all’interno della galleria ‘Carso’ lungo l’autostrada “Sistiana-Rabuiese”, sulla carreggiata in direzione Trieste. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, a partire da lunedì 10 giugno e fino a sabato 22 giugno la carreggiata per Trieste sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il chilometro 20,600 e il chilometro 25,400 con uscita obbligatoria a Padriciano e rientro sulla statale 202 allo svincolo a sud dell’abitato di Cattinara. Durante la chiusura sarà comunque garantito il transito ai mezzi di emergenza e soccorso.